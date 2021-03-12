شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي يوافق علي التجديد للزمالك موسمين بعد التعاقد مع كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي بموافقته علي تجديد عقده مع الفريق لموسمين مقبلين.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية لكنه اعلن رفضه اتخاذ أي خطوة للرحيل عن الزمالك تقديراً وحباً في جماهيره وفقاً لما اعلنه في جميع تصريحاته.

وجاءت خطوة ساسي، بعد اعلان مسؤولي نادي الزمالك التعاقد مع باتريس كارتيرون وتعهدها بسداد جميع مستحقات اللاعبين المتآخرة والتزامهم بتمديد عقود جميع اللاعبين الذي تنتهي عقودهم بمايتناسب مع قدراتهم الفنية والبدنية.

وعلمت «المصري اليوم» أن باتريس كارتيرون اشترط علي مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك بالحفاظ علي القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط في اياً منهم وعلي رأسهم فرجاني ساسي حتي يتمكن من تحقيق طموحات جماهير الزمالك بالفوز بالدوري والبطولة الافريقية في الموسم الحالي.

وسيعقد مسؤولو اللجنة جلسة مع فرجاني ساسي ووكيل اعماله في القاهرة عقب الانتهاء من مواجهة الترجي التونسي للإتفاق علي كافة التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد.

ويواجه الزمالك الترجي التونسي الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات للبطولة الافريقية والتي ستجري علي ارض ملعب ستاد القاهرة والتي يمني الزمالك نفسه تحقيق الفوز خلالها من اجل الحفاظ علي فرص المنافسة علي الصعود للدور قبل النهائي للبطولة بعدما تعقد موقف الفريق عقب الخسارة الأخيرة من الترجي في تونس.