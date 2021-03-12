شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يوجه رسالة لباتشيكو عقب رحيله عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة إلى البرتغالي جايمي باتشيكو، تعليقاً على رحيله من القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي.

ونشر أحمد مرتضى صورة لوالده مرتضى منصور رئيس النادي السابق رفقة باتشيكو عبر حسابه الرسمي بتويتر وعلق عليها:«كامل احترامي وتقديري للمدير الفني السابق لنادي الزمالك جيمي باتشيكو تشرفت بالعمل معه».

وكان الزمالك قد اعلن نهاية رحلة باتشيكو مع الزمالك بتقديم الشكر له والتعاقد رسمياً مع الفرنسي باتريس كارتيرون في ولاية ثانية.