شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد × إيه سي ميلان: هدف قاتل ورقم أفريقي مميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف إيه سي ميلان الإيطالي تعادلًا غاليًا من ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد تعادله بنتيجة 1-1 خارج قواعده في ذهاب دور ال16 لمسابقة الدوري الأوروبي.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهو شوط شهد تسجيل الضيوف لهدفين تم إلغائهما بداعي التسلل ووجود لمسة يد، وأهدر فيه أصحاب الأرض فرصة هدف محقق عن طريق قائدهم، هاري ماجواير.

وفي الشوط الثاني افتتح أصحاب الأرض النتيجة بعد 5 دقائق فقط من البداية عن طريق الجناح الإيفواري الشاب عماد ديالو، وظل اليونايتد متقدم في النتيجة حتى الوقت بدل من الضائع من المباراة قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 92 بواسطة المدافع الدنماركي سيمون كيير، ليخرج الضيوف بأفضلية كبيرة قبل موقعة الإياب بين الفريقين يوم الخميس القادم في إيطاليا.

رجل المباراة:

سيمون كيير حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور، بعد اداء دفاعي كبير ومردود هجومي هام نتج عنه هدف التعادل الغالي للضيوف.

مدافع ميلان كان صاحب أعلى رقم لإفتكاك الكرة (4)، ربح 5 من 6 إلتحامات، وكان صاحب أعلى رقم للاعب لمس الكرة في الملعب (83).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

الإيفواري عماد ديالو (18 عامًا و243 يومًا) هو رابع أصغر مسجل لمانشستر يونايتد في تاريخ مشاركات النادي بالمسابقات الأوروبية . وهو أصغر لاعب غير بريطاني يحقق ذلك مع الشياطين الحمر.

سيمون كيير هو أول لاعب دنماركي يسجل مع ميلان في المسابقات الأوروبية منذ عام 2005 (جون دال توماسون ضد إيندهوفن في دوري الأبطال) .

هدف التعادل الذي سجله الضيوف انهى سلسلة من 503 دقيقة حافظ فيها مانشستر يونايتد على شباكه بدون استقبال أي أهداف في مختلف البطولات.

مانشستر يونايتد غادر المسابقات الأوروبية في 6 من أخر 8 مناسبات فشل فيها في تحقيق الفوز على ملعبه في مباراة الذهاب في دور من أدوار خروج المغلوب.