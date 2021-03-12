شكرا لقرائتكم خبر عن أوليمبياكوس × أرسنال: المدفعجية يتغلبون على أخطائهم والنني يحافظ على تألقه الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أرسنال انتصارًا كبيرًا خارج قواعده بنتيجة 3-1 على فريق أوليمبياكوس اليوناني في ذهاب دور ال16 لمسابقة الدوري الأوروبي.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متفوقًا بهدف دون مقابل من توقيع لاعب الوسط النرويجي مارتين أوديجارد.

وأهدى الضيوف أصحاب الأرض هدف التعادل بعد خطأ من لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس استغله المهاجم المغربي يوسف العربي وعدل النتيجة بعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق، سجل المدافع البرازيلي جابرييل هدف التقدم للجانرز في المباراة، ثم أعقبه هدف ثالث عن طريق تسديدة صاروخية من خارج ال18 من البديل، لاعب الوسط المصري محمد النني.

رجل المباراة:

حصل قلب الدفاع البرازيلي جابرييل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أن سجل الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث، ليلعب دور البطولة في الإنتصار الغالي للفريق الإنجليزي.

جابرييل ربح 5 إلتحامات أرضية، ربح جميع الإلتحامات الهوائية التي خاضها (2)، أفتك الكرة مرتين وأعترض التسديد مرتين ومرر بدقة 90% (62 تمريرة) ولم يتعرض لمراوغة واحدة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

اليوم كانت المواجهة رقم 11 بين الفريقين في المسابقات الأوروبية، أرسنال حقق فوزه رقم 6 (أوليمبياكوس فاز في المباريات ال5 الأخرى) .

هدف مارتين أوديجارد هو أول هدف له على الإطلاق مع أرسنال – وهو اللاعب رقم 14 المختلف الذي يسجل هدف مع الجانرز في الدوري الأوروبي هذا الموسم، جابرييل لاحقًا أصبح اللاعب رقم 15، لا يوجد فريق لديه عدد مسجلين مختلفين في المسابقة هذا الموسم أكثر من الجانرز.

داني سيبايوس ارتكب خطأين اديا إلى أهداف في مرمى أرسنال بالدوري الأوروبي هذا الموسم، لا يوجد لاعب ارتكب عدد أخطاء أكبر في المسابقة .

البرازيلي ويليان صنع 7 أهداف في مختلف البطولات مع أرسنال هذا الموسم، أكثر من أي لاعب أخبر بالفريق .

3 من التمريرات الحاسمة التي قدمها ويليان لزملائه في أرسنال هذا الموسم كانت من نصيب مواطنه، جابرييل .

75% من أهداف محمد النني مع أرسنال (3 من 4) جاءت نتيجة تسديدات من خارج ال18، مع تسجيل لاعب الوسط المصري لجميع أهدافه بقميص أرسنال في المسابقات الأوروبية (3 في الدوري الأوروبي، 1 في دوري الأبطال) .

أرسنال فاز في 8 وتعادل 1 في 9 مباريات لعبها بالدوري الأوروبي هذا الموسم مع تسجيلهم 27 هدفًا في المسابقة (أكثر من أي فريق أخر).