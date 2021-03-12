شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الغني لزيزو: ركز في الملعب وابعد عن المشاكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أحمد عبدالغني، نجم حرس الحدود السابق، أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويأتي ذلك بعد اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على خروجه في الدقائق الأخيرة، من مباراة سيراميكا كليوباترا، التي اقيمت مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر، من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين

وقال أحمد عبدالغني، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«ما حدث من أحمد سيد زيزو، باعتراضه على تغييره في مباراة سيراميكا كليوباترا، أمر غير مقبول»، مضيفًا :«زيزو، فعل هذا التصرف لأنه كان يعلم جيدًا ان المدير الفني، ستتم إقالته عقب المباراة».

وأضاف :«زيزو، صاحب عقلية محترفة، ودماغه مختلف عن معظم لاعبي الدوري المصري، وهذا وضح خلال حواره في أحد البرامج التلفزيونية، لذا اعتراضه بهذا الشكل مفاجئة بالنسبة لي».

ووجه أحمد عبدالغني لرسالة لزيزو، قائلا:«ركز في شغلك فقط، وابعد عن أي مشاكل».