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مدير التعاقدات في الزمالك يستقيل من منصبه: «من أجل احترامي للجماهير»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم خالد رفعت، مدير التعاقدات بنادي الزمالك، استقالته من منصبه، مساء الخميس، عقب إعلان تولي بارتريس كارتيرون المهمة الثانية مع الزمالك المصري خلفا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال مدير التعاقدات بالزمالك المستقيل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، من أجل احترامي لنادي الزمالك ولجماهيره. أتقدم بالاعتذار عن الاستمرار، أرجو تقبل الاعتذار عن التقصير، لقد حاولت وقاومت ولم أوفق. وأضاف أشكر جماهير الزمالك على ثقتهم، ودعمهم وتفهمهم لما واجهته. نستمر في دعم النادي، ولكن قد يكون من الخارج أفضل.

صورة من استقالة خالد رفعت من منصب مدير التعاقد بالزمالك

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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