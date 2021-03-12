شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات في الزمالك يستقيل من منصبه: «من أجل احترامي للجماهير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم خالد رفعت، مدير التعاقدات بنادي الزمالك، استقالته من منصبه، مساء الخميس، عقب إعلان تولي بارتريس كارتيرون المهمة الثانية مع الزمالك المصري خلفا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال مدير التعاقدات بالزمالك المستقيل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، من أجل احترامي لنادي الزمالك ولجماهيره. أتقدم بالاعتذار عن الاستمرار، أرجو تقبل الاعتذار عن التقصير، لقد حاولت وقاومت ولم أوفق. وأضاف أشكر جماهير الزمالك على ثقتهم، ودعمهم وتفهمهم لما واجهته. نستمر في دعم النادي، ولكن قد يكون من الخارج أفضل.

صورة من استقالة خالد رفعت من منصب مدير التعاقد بالزمالك