شكرا لقرائتكم خبر عن التعساء الثلاثة من لاعبي الزمالك بعد رحيل باتشيكو من الزمالك.. من هم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، توجيه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي واعفائه من منصبه.

وقاد باتشيكو الزمالك خلال 27 مباراة في ولايته الثانية مع النادي ولم يحقق أي لقب مع الفريق، حيث حقق 17 انتصاراً و6 تعادلات و4 هزائم.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 3 نجوم سطعوا في سماء ميت عقبة خلال ولاية باتشيكو، بإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في المباريات والاعتماد عليهم خلال ولايته الثانية، وربما يكونوا هم الأكثر حزناً على رحيله.

أحمد فتوح

الظهير الأيسر الشاب الذي نال ثقة البرتغالي باتشكو، حيث عّول البرتغالي على فتوح على حساب عبدالله جمعة، في شغل مركز الظهير الأيسر وقيادة الجبهة البيضاء، ونجح فتوح في تسجيل هدفين في ولاية باتشيكو أخرهما في شباك الترجي التونسي، وأولهما على الطريقة العالمية في مرمى سموحة.

إمام عاشور

أحد نجوم الزمالك الذين أحياهم باتشيكو بالمشاركة بشكل أساسي في تشكيلة الزمالك بعد فترة طويلة من التهميش من قبل الأجهزة الفنية التي تناوبت على تدريب الفريق قبل حضور البرتغالي، ونجح عاشور في قيادة الزمالك لعدة انتصارات والتعبير عن ذاته بـ 4 أهداف، والتميز بالتصويب القوي الدقيق على المرمى الذي صنع الفارق في مشوار القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري.

حميد أحداد

عانى حميد أحداد خلال ولاية السويسري جروس، من التهميش، قبل أن تتم اعارته لصفوف الرجاء المغربي، ليعود المغربي مجدداً في الموسم الجاري، ويحظى بعدد كبير من المشاركات الرسمية في مباريات الزمالك خلال ولاية باتشيكو