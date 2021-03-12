شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة الفوز 5 آلاف جنيه فقط.. كارتيرون يطلب تعديلات على لائحة الزمالك المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، عدم رضاه عن اللائحة المالية المحددة للفريق والتي يراها غير مناسبة مع طموحات الفريق ولاتتناسب مع عقود اللاعبين مع النادي، حيث لاتتجاوز مكافآة الفوز في المباراة الواحدة الخمسة الاف جنيه فضلاً عن عدم رضاه عن بدل السفر الذي يتقاضاه لاعبو الفريق في سفرياتهم الإفريقية لخوض مباريات دوري رابطة الأبطال الافريق والذي لايتعدي العشرين دولار والذي يراه المدير الفني مبلغاً زهيداً بالمقارن بارتفاع الأسعار.

وطلب كارتيرون من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بضرورة تعديل اللائحة المعمول بها من اجل خلق حوافز جديدة للفريق وتحفيزهم على مواصلة انتصاراتهم في بطولتي الدوري وبطولة دوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وطالب كارتيرون بأن يتم تعديل اللائحة وان تكون مرتبطة بترتيب الفريق في جدول المسابقة وكذلك بخصوص البطولة الافريقية وان يتم زيادة مكافآة الفوز وبدلات السفر للاعبي الفريق بما لايقل عن زيادة 50 % مما يتقاضوه حالياً بشرط ان يكون الفريق في وضع المنافسة على الصدارة حتي يتم تطبيق اللائحة المعدلة.

ويقود كارتيرون تدريب الزمالك «الجمعة» على ملعب عبداللطيف ابورجيلة في ميت عقبة في اول ظهور له بعد رحيله عن الزمالك في الموسم المنقضي بعدما انهت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك التعاقد معه لتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً لجايمي باتشيكو الذي تمت إقالته عقب مواجه سيراميكا كيلوباترا.