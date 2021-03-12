شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب باتشيكو.. ميدو «حزين على الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد حسام ميدو، المستشار الفني والمتحدث الرسمي بإسم نادي بيراميدز على رحيل جايمي باتشيكو، المدير الفني البرتغالي لفريق الكرة بنادي الزمالك وعودة كارتيرون مجدداً لقيادة الفريق الأبيض في ولاية ثانية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي :«حزين على الزمالك».

وكان ميدو قد تربى داخل صفوف الناشئين بنادي الزمالك وصال بقميص الفريق على مدار عدة مواسم قبل خوض عدة تجارب احترافية كبرى في الملاعب الأوروبية.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك توجيه الشمر لباتشيكو مع الاقتراب من الاعلان رسمياً عن تولي الفرنسي باتريس كارتيرون المهمة الفنية.