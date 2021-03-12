شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني.. مدفعجي لا يعرف سوى الأهداف الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف النجم المصري، محمد النني، الأضواء في الدوري الأوروبي بعد لعبه دورًا هامًا في خروج أرسنال بإنتصار مريح خارج القواعد ضد أوليمبياكوس اليوناني في ذهاب دور ال16 للمسابقة.

وحل النني بديلًا في الدقيقة 82 مكان البرازيلي ويليان، والنتيجة وقتها تشير إلى تقدم أرسنال بنتيجة 2-1 على أصحاب الأرض، ليتمكن لاعب الوسط المصري من تسجيل الهدف الثالث بعد دخوله الملعب بـ 3 دقائق فقط.

وسجل النني ثاني هدف له مع أرسنال هذا الموسم، وهو ما يمثل 50% من إجمالي ما سجله مع الجانرز خلال مسيرته مع الفريق (4: أنضم لهم في يناير 2016).

وأوضحت الإحصائيات أن جميع أهداف النني مع أرسنال جاءت في المسابقات الأوروبية، بواقع هدف في دوري الأبطال (ضد برشلونة في موسم 2015/2016) وثلاث أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي (اثنان في الموسم الحالي).

وأصبح النني هو أول لاعب في تاريخ أرسنال يسجل جميع أهدافه ال4 الأولى مع الفريق في المسابقات الأوروبية فقط.

وجاءت 75% من أهداف النني (3) نتيجة تسديدات من خارج ال18، مع تسجيل اللاعب لجميع أهدافه نتيجة تسديدات صاروخية.

وأحتفل حساب أرسنال الرسمي (تويتر) بالمدفعجي المصري، مطلقًا عليه "الملك المصري".