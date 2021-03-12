شكرا لقرائتكم خبر عن الراحلون والباقون في الجهاز الفني للزمالك تحت قيادة كارتيرون: مدحت عبدالهادي مرفوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الترقب بين أروقة نادي الزمالك بعد القرار الذي اتخذته اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز بإقالة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق وتعيين الفرنسي باتريس كارتيون بدلاً منه بخصوص من سيبقي مع كارتيرون من الجهاز الفني المعاون للبرتغالي باتشيكو ومن سيرحل معه عن الفريق.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك التعاقد مع باتريس كارتيرون ليقود الفريق بداية من مواجهة الترجي التونسي المقبلة والمقررة الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لمباريات دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وعلمت «المصري اليوم» التغييرات التي ستطرأ على الجهاز الفني لنادي الزمالك، والتي أوصى بها باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق بشأن جميع أفراد الجهاز المعاون.

الجهاز الفني المعاون

رفض باتريس كارتيرون الإبقاء على مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق وطالب بتغيير الثنائي وطلب كارتيرون من اللجنة التي تدير النادي منحه مهلة لترشيح الأسماء التي يرغب ضمها للجهاز الفني في ظل عرض اللجنة عليه أسامه نبيه وعصام مرعي للمفاضلة بينهما لاختيار مدرب من بينهما، فيما أبلغ كارتيرون مسؤولي اللجنة رغبته في الإبقاء على عمرو عبدالسلام مدرباً لحراس المرمي نظراً لقناعته بمستواه الفني وان كانت اللجنة تميل لتغيير عبدالسلام بسبب الأزمات التي نشبت بين حراس المرمي خلال الفترة الأخيرة.

الإشراف وإدارة الكرة

طلب كارتيرون من اللجنة التي تدير نادي الزمالك اختزال منصب المشرف على الكرة ومدير الكرة في منصب واحد منعاً لتضارب الإختصاصات ولم تحسم اللجنة من سيبقي من الثنائي اشرف قاسم وعبدالحليم أو اسناد المهمة لأي شخص من أبناء النادي.

الجهاز الطبي

تمسك كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بالإبقاء على الدكتور محمد أسامة والدكتور إبراهيم عنبه والدكتور عمرو المطراوي وعدم احداث أي تغييرات في الجهاز الطبي لقناعته الكبيرة بقدرات جميع افراد الجهاز الطبي.

وستحسم اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك ملف الجهاز الفني خلال الساعات القليلة المقبلة وسيتم الإعلان عنه كاملاً بعد الاستقرار عليه «الجمعة» حتي يتثني له البدء في قيادة اول تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة الترجي التونسي.