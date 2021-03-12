شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لكارتيرون عقب توقيع عقود تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع الفرنسي باتريس كارتيرون، على عقود تولي الولاية الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب رحيله عن التعاون السعودي.

وعاد كارتيرون مجدداً لولاية ثانية في الزمالك بعدما رحل فجأة عن القلعة البيضاء في سبتمبر من العام الماضي وحوّل قبلته إلى الدوري السعودي.

ووقع كارتيرون على عقود تدريب الزمالك لمدة موسم ونصف.

وأعلن موقع الزمالك الرسمي توجيه اللجنة المكلفة بإدارة النادي الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو.