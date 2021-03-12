فيفا: محكمة سويسرية تصدر حكما ضد المدعي الخاص السويسري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء الخميس، أن المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية أصدرت حكما ضد المدعي الخاص ستيفان كيلر لـ"تصرفه بشكل غير قانوني من خلال تمديد تحقيقه بما يتجاوز اختصاصه".



وتم تعيين كيلر العام الماضي للتحقيق في اجتماعات غير معلنة بين السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا والمدعي العام السويسري السابق مايكل لاوبر، لكنه دعا إنفانتينو في كانون أول/ديسمبر الماضي للتحقيق بشأن استخدامه طائرة خاصة محجوزة من قبل فيفا.

وزعم كيلر في ذلك الوقت أن هناك "مؤشرات واضحة على سلوك إجرامي" من قبل إنفانتينو لكن فيفا ذكر أن حكم المحكمة أوضح "أن هذا البيان التشهيري، الذي لا أساس له، جاء على أساس عمل استقصائي كان في حد ذاته غير قانوني وباطل".

أوضح فيفا أن كيلر "لم يقابل رئيس فيفا حتى الآن بعد تسعة أشهر"، مضيفا أنه "بدأ يبحث في أمور لا علاقة لها بالمهمة المسندة إليه".

ويعني الحكم، الذي أصدرته لجنة الاتصالات الاتحادية، أن إفادات الشهود المقدمة إلى كيلر خارج نطاق اختصاصه المباشر باطلة ويجب إزالتها من تحقيقه.