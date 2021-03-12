رسميًا.. إقالة باتشيكو وتعيين كارتيرون مدربًا للزمالك المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن نادي الزمالك المصري إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي مساء اليوم الخميس.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك إقالة جايمي باتشيكو بزعم سوء النتائج في بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم تصدر الفريق لبطولة الدوري المصري.

وتغلب الزمالك على ضيفه سيراميكا كليوباترا 2-0، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري لكرة القدم.

تقدم الزمالك عن طريق المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وحافظ الزمالك على صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه وغريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني، الذي خاض 11 مباراة فقط، فيما خاض الزمالك 14 مباراة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون الذي إلى القاهرة، صباح اليوم الخميس، سيقود الفريق الأبيض الذي يستعد لمواجهة الترجي التونسي يوم 16 من الشهر الجاري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

كما أصدر نادي التعاون السعودي بيانًا، مساء اليوم الخميس، أعلن فيه نهاية تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة، وأن التأخر في إعلان نهاية التعاقد جاء بناءً على رغبة المدرب الفرنسي.

وهذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها كارتيرون قيادة الزمالك، حيث استلم المدرب الفرنسي الدفة الموسم الماضي، خلفا لميلوتين سيريديوفيتش ”ميتشو“ بداية من الجولة السابعة.

وحقق كارتيرون مع الزمالك بطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي، والسوبر المصري على حساب الأهلي في فبراير الماضي.