الدوري الاوروبي: ميلان يخطف التعادل في الثواني الاخيرة امام اليونايتد وثلاثية لاياكس‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

ضمن فعاليات ذهاب الدور الـ16 من منافسات ​الدوري الاوروبي​، انقاد نادي مانشستر يونايتد الانكليزي الى تعادل قاتل في الثواني الاخيرة امام ​ميلان​ الايطالي وبواقع 1-1 على ارضية ملعب الاولد ترافورد ليحقق الفريق الايطالي نتيجة ايجابية قبل موقعة الاياب في السان سيرو.



وبدأ الشوط الاول بطريقة نارية من قبل لاعبي ميلان حيث ضغطوا بقوة ونجحوا بخطف هدف سريع في الدقيقة 6 عبر رافاييل لياو ولكن حكم اللقا الغاه بداعي التسلل وبدوره تحصّل انطوني مارسيال على محاولة خطيرة لمنح الشياطين الحمر هدف التقدم ولكن تسديدة الفرنسي تصدى لها الحارس جيانلويجي دوناروما ببراعة كبيرة، وشهدت الدقيقة 12 هدف للروسونيرو عبر فرانك كيسي ولكن حكم اللقاء عاد والغاه لوجود لمسة يد بعد مراجعة تقنية الفيديو وبعدها تحصّل لاعب اليومايتد اليكس تيليس على ضربة حرة جميلة مرت فوق العارضة بقليل وواصل لاعبو الفريقين تهديد مرمى الآخر ببعض المحاولات الخطيرة ولكن الفعالية الهجومية غابت عن الجانبين لينتهي هذا الشوط سلبياً بين الفريقين.

مع بداية الشوط الثاني تمكن اليونايتد من خطف هدف رائع في الدقيقة 50 عبر أماد ديالو برأسية جميلة بعد تمريرة ساحرة من برونو فيرنانديز وبعدها ضغط لاعبو الميلان بقوة في محاولة للعودة الى اجواء اللقاء ولاحت لهم بعض الفرص الخطيرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم وتحصّل لاعب الميلان رادي كرونيتش على رأسية خطيرة مرت فوق العارضة بقليل، وبعدها لجأ المدرب ستيفانو بيولي الى اجراء التبديلات في صفوف فريقه حيث ادخل كل من سامو كاستاليخو وساندرو تونالي في محاولة لتعزيز قوته الهجومية بشكل اكبر في ظل تراجع لاعبي الشياطين الحمر الى الوراء، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة ضغط لاعبو الميلان في محاولة لاقتناص هدف التعادل وانتظر الروسونيرو الدقيقة 92 ليخطف سيمون مايير هدف قاتل بعد عرضية متقنة من كرونيتش لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.