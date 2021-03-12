غاسبريني يتحدث عن خروج يوفنتوس من دوري الابطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

اكد مدرب نادي ​اتالانتا​ ​جيان بييرو غاسبريني​ انه لم يتفاجأ بخروج ​يوفنتوس​ من ​دوري أبطال أوروبا​.



وصرح غاسبريني قائلا: "أنا لست متفاجئًا، هناك فرق قوية في أوروبا، في بلادهم هم في الصدارة، وهم يعرفون كرة القدم ويعرفون أي اللاعبين سيحصلون عليها".

واضاف: "في بعض الأحيان يكون هناك الكثير من الافتراضات في الاقتراب من الاسم فقط، ريال مدريد فريق رفيع المستوى، إنها مباريات محفوفة بالمخاطر حيث يمكن أن تتأذى، لكننا لا نخاف من تشويه أنفسنا، أنا شخصياً أحاول اتباع المسار القريب من أفكاري".