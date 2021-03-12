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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاسبريني يتحدث عن خروج يوفنتوس من دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021
اكد مدرب نادي اتالانتا جيان بييرو غاسبريني انه لم يتفاجأ بخروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا.
وصرح غاسبريني قائلا: "أنا لست متفاجئًا، هناك فرق قوية في أوروبا، في بلادهم هم في الصدارة، وهم يعرفون كرة القدم ويعرفون أي اللاعبين سيحصلون عليها".
واضاف: "في بعض الأحيان يكون هناك الكثير من الافتراضات في الاقتراب من الاسم فقط، ريال مدريد فريق رفيع المستوى، إنها مباريات محفوفة بالمخاطر حيث يمكن أن تتأذى، لكننا لا نخاف من تشويه أنفسنا، أنا شخصياً أحاول اتباع المسار القريب من أفكاري".