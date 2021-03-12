شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يستعيد الصدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استعاد فريق الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه القوي على مضيفه الوحدة بأربعة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن لقاءات الجولة 23 لدوري المحترفين.

وتألق مهاجم الهلال بافيتيمبي قوميز بإحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك من ركلة جزاء 35، 55، 77)، لوسيانو فيتو (د: 36)، فيما جاء هدفا الوحدة عن طريق مهاجمه يوسف نياكاتي (د: 15، ومن ركلة جزاء 40)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الثالث عشر في الدوري ويصل إلى النقطة 45 متساوياً مع الشباب ومتفوقاً عليه بفارق الأهداف ليتصدر الهلال ويحل الشباب ثانياً، فيما تلقى الوحدة الخسارة الثانية عشرة ويتجمد رصيده عند 27 نقطة وفي المركز الرابع عشر.

حمدالله يخطف النصر

واصل فريق الأهلي مسلسل الخسائر بعد أن تعرض للخسارة من أمام ضيفه النصر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على الملعب الرديف للجوهرة المشعة، وشهد اللقاء تقدم النصر أولاً عن طريق مدافعه عبدالإله العمري (د: 41)، وعادل للأهلي عمر السومة (د: 58)، ومن ثم أضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنصر (د: 85)، وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه التاسع ويصل للنقطة 33 ويحتل المركز السادس، فيما تلقى الأهلي الخسارة الرابعة على التوالي والثامنة في الدوري ليتجمد رصيده عند 35 نقطة وفي المركز الخامس متأخراً عن التعاون بفارق الأهداف.

تعادل الاتفاق وضمك

فيما أدرك فريق الاتفاق التعادل مع مضيفه ضمك بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وشهد اللقاء تقدم ضمك أولاً بهدف مبكر جاء عن طريق القائد فاروق شافعي (د: 8)، ومع انطلاقة الشوط الثاني أدرك الاتفاق التعادل عن طريق مهاجمه عبدالله السالم (د: 46)، وبهذه النتيجة تزيد معاناة ضمك في البقاء في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي بعد أن اتسع الفارق بينه وبين أقرب مركز أمان إلى سبع نقاط، إذ وصل ضمك للنقطة 21 وفي المركز الخامس عشر، فيما وصل الاتفاق للنقطة 32 وفي المركز السادس.