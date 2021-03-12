شكرا لقرائتكم خبر عن الهدف آسيا 2027 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أثمرت جهود اتحاد القدم وبدعم كبير من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، باستضافة أنديتنا «الأهلي والهلال والنصر» لدور المجموعات من منافسات دوري الأبطال الآسيوي 2021؛ وهي الخطوة التي علق عليها اتحاد القدم عبر حسابه في تويتر بالترحيب بالأندية المشاركة بعبارة «مرحباً بضيوف آسيا في أرض المملكة» وثمن رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل الجهد الكبير الذي بذله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل لتوفيره كافة الإمكانات التي مهدت لموافقة الاتحاد الآسيوي على طلب الاستضافة، والتي ربطها خبراء الرياضة بملف استضافة كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية ، والتي اعتبرها رجال الاقتصاد حدثاً رياضياً بفوائد اقتصادية كبيرة في مقدمتها انتعاش السياحة والفنادق بحضور الوفود والجماهير من مختلف الدول الآسيوية وكذلك الاستفادة المالية من حقوق النقل التلفزيوني والمساهمة في تفعيل التنمية المستدامة من خلال تسريع عجلة العمل لإنجاز المشاريع من طرق وملاعب وحدائق ومطارات.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى موافقة نظيره في الاتحاد الآسيوي استضافة المملكة العربية السعودية لمباريات المجموعات «الأولى، والثالثة، والرابعة» من دوري أبطال آسيا 2021 التي تضم الأندية السعودية الحاصلة على مقاعد مباشرة في البطولة الآسيوية.

وتقرر أن تستضيف مدينة الرياض مباريات المجموعتين «الأولى والرابعة»، حيث تضم المجموعة الأولى أندية «الهلال، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، والفائز من مباراة الغرافة القطري وآجمك الأوزبكستاني، واستقلال دوشنبه الطاجيكي»، فيما تضم المجموعة الرابعة أندية «النصر السعودي، والسد القطري، والوحدات الأردني، والفائز من مباراة فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي». وتستضيف محافظة جدة مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أندية «الأهلي السعودي، والدحيل القطري، والشرطة العراقي، واستقلال طهران الإيراني».