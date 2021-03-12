شكرا لقرائتكم خبر عن آل هذال لـ الخليج 365 : أتمنى المشاركة في رحلة «خفاف» والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - أبدت وعد آل هذال (من محبي رياضة الهجن وأصايل الهجن) رغبتها في المشاركة في سباقات مهرجان ولي العهد للهجن ومهرجان الملك عبدالعزيز للأبل، وقالت: «رياضة الهجن من الرياضات المحببة لدى المجتمع السعودي والموروثة من الأجداد وتراثنا القديم الذي نفتخر به في السعودية »، مبدية إعجابها بفكرة رحلة «خفاف» التي نظمها نادي الإبل برئاسة رئيس النادي الشيخ فهد حثلين، متمنية مشاركتها في هذه الرحلة لاستكشاف تنوع مناطق المملكة جغرافيا وتاريخيا، كما تطمح في مشاركة عدد كبير من النساء ودخولهن هذا المجال بالاستثمار في المهرجانات والسباقات، كاشفة عن أن سبب حبها للإبل يعود لتاريخ قديم، فحبها توارثته من أجدادها وتعلقت به وأصبحت تبحث عن كل جديد في عالم الإبل للمساعدة في إبرازه وإبراز هوية وتاريخ الأجداد وتقول «الإبل غلاه من غلا الابن» كما ذكر أجدادنا.