اخبار الرياضه

آل هذال لـ الخليج 365 : أتمنى المشاركة في رحلة «خفاف»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن آل هذال لـ الخليج 365 : أتمنى المشاركة في رحلة «خفاف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أبدت وعد آل هذال (من محبي الهجن وأصايل الهجن) رغبتها في المشاركة في سباقات مهرجان ولي العهد للهجن ومهرجان الملك عبدالعزيز للأبل، وقالت: «رياضة الهجن من الرياضات المحببة لدى المجتمع السعودي والموروثة من الأجداد وتراثنا القديم الذي نفتخر به في »، مبدية إعجابها بفكرة رحلة «خفاف» التي نظمها نادي الإبل برئاسة رئيس النادي الشيخ فهد حثلين، متمنية مشاركتها في هذه الرحلة لاستكشاف تنوع مناطق المملكة جغرافيا وتاريخيا، كما تطمح في مشاركة عدد كبير من النساء ودخولهن هذا المجال بالاستثمار في المهرجانات والسباقات، كاشفة عن أن سبب حبها للإبل يعود لتاريخ قديم، فحبها توارثته من أجدادها وتعلقت به وأصبحت تبحث عن كل جديد في عالم الإبل للمساعدة في إبرازه وإبراز هوية وتاريخ الأجداد وتقول «الإبل غلاه من غلا الابن» كما ذكر أجدادنا.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا