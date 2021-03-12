«حاولت وقاومت ولم أوفق»..خالد رفعت يعتذر عن الاستمرار فى منصبه بنادى الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن خالد رفعت مدير التسويق بالزمالك، اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه بالنادي الأبيض.

وكتب رفعت عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: من أجل إحترامي لنادي الزمالك ولجماهيره.. أتقدم بالإعتذار عن عدم الاستمرار، أرجو تقبل الاعتذار عن التقصير، لقد حاولت وقاومت ولم أوفق.

وتابع رفعت: أشكر جماهير الزمالك على ثقتهم، ودعمهم وتفهمهم لما واجهته.. سنستمر بدعم النادي ولكن قد يكون من الخارج أفضل.

جديرا بالذكر تولي خالد رفعت منصب مدير التسويق بالنادي في شهر يناير الماضي، قبل إعلانه استقالته بعد شهرين من تولي المهمة.