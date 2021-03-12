شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الشخصية السر الخفى فى إقالة باتشيكو من الزمالك وشيكابالا وحازم إمام السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط الغموض الذى يحيط بإقالة البرتغالى باتشيكو من الزمالك وعدم الإعلان عن أسباب ذلك، وهو ما صنع نوعا من السخط الجماهيرى تجاه إدارة النادى، خصوصا أن الأغلب منهم يرى أن المدرب البرتغالى كان يقدم أداء جيدا مع الفريق وليس هناك ضرورة قصوى لإقالته.

فى هذا الصدد علم ”الخليج 365” من مصادره الخاصة داخل الزمالك أن السبب الرئيسى فى إقالة باتشيكو هو اتهامه بضعف الشخصية من جانب إدارة النادى، والوصول فى علاقته مع اللاعبين إلى مرحلة تجعل من بقائه خطرا يهدد مسيرة الفريق المستقبلية.

وكشف نفس المصدر داخل الزمالك أن المستشار عماد عبد العزيز هو صاحب الفكرة والقرار الأول فى إقالة باتشيكو، بعدما لمسه من أزمات داخل الفريق بين باتشيكو واللاعبين، لدرجة أن وصله تفاصيل لوقائع معيبة صدرت فى حقه من بعض اللاعبين دون أن يتخذ معهم موقفا حاسما.

وزاد المصدر كاشفا عن تلك للوقائع الصادمة التى وقعت بين باتشيكو واللاعبين قائلا: "فى إحدى المرات وقبل مباراة تونجيث السنغالى فى بطولة أفريقيا قام حازم إمام بإلقاء الفانلة فى وجه باتشيكو بعد ركنه على الدكة، والاعتماد على الظهير التونسى حمزة المثلوثى، ومع هذا قام المدرب بإشراكه فى المباراة التى تلت تلك الواقعة".

وأكمل: "الواقعة الثانية كان بطلها شيكابالا الذى هدد باتشيكو بإحداث انقلاب ضده من جميع اللاعبين حال استمرار إبعاده عن التشكيلة الأساسية فى المباريات، وذلك بعد مباراة الإسماعيلى".