شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لكارتيرون فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بتشكيل جهازه المعاون وفقا لرؤيته، بعدما منحته اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء حرية الاختيار.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد كالتالي: كارتيرون مديرًا فنيًا، أسامة نبيه مدرب عام، عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى، فرناندو مدرب أحمال.

وكانت قناة نادي الزمالك، أعلنت عبر لسان محمد أبو العلا لاعب فريق الزمالك السابق، التعاقد رسميا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودى ليتولى تدريب الفارس الأبيض خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تمت إقالته منذ قليل.