شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: باتشيكو أفضل من كارتيرون مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجدى، نجم الزمالك السابق، أن جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك والذى تم توجيه الشكر له عقب مباراة الفريق أمام سيراميكا، أفضل من كارتيرون الذى تولى المهمة خلفا لباتشيكو.

وقال مجدى فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورت: إن باتشيكو يقدم كرة جماعية وحديثة مع الأبيض، وكلك استطاع أن يطور من نفسه ومن أدائه كمدرب مع الزمالك، ويقدم الفريق كرة أوربية محترمة، فى المقابل نجد كارتيرون يلعب على المهارات الفردية لبعض اللاعبين، وكذلك على الضغط فى بعض المراكز للفرق المنافسة.

وأضاف مجدى أن كارتيرون لديه مشكلة يعانى منها وهى الأداء أمام الفرق طويلة المدى، ولكن مباريات الدورى تحتاج إلى فرض شخصية الفريق فى الملعب.

وأعلن الزمالك تولى كارتيرون المهمة خلفا لجيمى باتشيكو، الذى تم توجيه الشكر له خلال الدقائق الماضية، بعد الفوز أمام سيراميكا بهدفين نظيفين فى الدورى العام.