شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكر رئيس التعاون السعودى على تسهيل مهمة عودة كارتيرون لقيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك رسميا تعيين المدرب الفرنسى السابق باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة فى فترة ولاية ثانية، مقدما الشكر لرئيس نادى التعاون السعودى، على تسهيله مهمة عودة المدرب الفرنسى لقيادة فريق الزمالك مرة أخرى، فى تجسيد واضح للعلاقة الأخوية الطيبة بين الشعبين الشقيقين فى مصر والسعودية.



بيان الزمالك

وقال الزمالك، فى بيان رسمى، نشره عبر منصاته المختلفة على السوشيال ميديا، جاء فيه: "قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة الدم بالنادى فى المرحلة المقبلة، وأعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفنى الجديد بالتوفيق فى تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا، لاسيما أن لديه خبرة كبيرة فى التعامل مع لاعبى الفريق الذين سبق وأن قادهم لمنصات التتويج فى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى والسوبر المصرى السعودى، كما نجح فى قيادة الفريق إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا".

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفنى والإدارى المعاون له، سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسى فى ولايته الثانية للفريق.

وأضاف البيان: "وتنتهز اللجنة الفرصة لتوجيه خالص شكرها وتقديرها للأخ على الشائعى رئيس نادى التعاون السعودى، على تعاونه الصادق مع أسرة نادى الزمالك وتسهيله مهمة عودة المدرب الفرنسى لقيادة فريق الزمالك مرة أخرى، فى تجسيد واضح للعلاقة الأخوية الطيبة بين الشعبين الشقيقين فى مصر والسعودية.



الزمالك

وأعلن الزمالك رحيل البرتغالى باتشيكو، عن قيادة فريق الزمالك بعد تحقيق الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 /0، فى الجولة الخامسة عشر من الدورى التى أقيمت على استاد القاهرة، بهدفين نظيفين أحرزهما المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وإمام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك في الصدارة برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.