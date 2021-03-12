شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت تذيع لقطات خاصة من وصول كارتيرون إلى القاهرة لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة أون تايم سبورت لقطات خاصة من وصول باتريس كارتيرون إلى القاهرة، لتولى القيادة الفنية لفريق الزمالك، خلفا لجيمى باتشيكو، الذى تم توجيه الشكر له خلال الساعات الماضية، وعقب مباراة الفريق أمام سيراميكا.

وقال أحمد شوبير خلال برنامج ملعب أون، الذى يقدمه عبر قناة أون تايم سبورت، أن إدارة الزمالك أصدرت بيانين منذ قليل، الأول عن رحيل باتشيكو، والثانى عن تولى كارتيرون المهمة الفنية من جديد.

ووجهت إدارة الزمالك الشكر إلى جيمى باتشيكو عقب الفوز أمام سيراميكا بهدفين نظيفين بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى، وحفاظ الفريق على صدارة الدورى.

وظهر كارتيرون مع طارق حشيش المستشار المالى لنادى الزمالك ووكيل أعماله حازم فتوح ومدرب الأحمال البرتغالى فى القاهرة صباح اليوم، عقب القدوم من السعودية مساء أمس للاتفاق على الأمور التعاقدية لخلافة البرتغالى باتشيكو لتدريب فريق الزمالك الفترة المقبلة.، بعد أن تقدم الخواجة الجديد باستقالته من تدريب التعاون السعودى.