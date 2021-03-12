شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يجهز أحمد ياسر فى الجيم عقب الإصابة فى الوتر "الوحشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أحمد ياسر، لاعب فريق البنك الأهلى، تدريبات بدنية في الجيم بهدف التعافى من إصابة الوتر الوحشى والتي غاب بسببها عن الفريق خلال الفترة الماضية.

ويخضع أحمد ياسر لبعض التدريبات التأهيلية فى الماء لمدة 7 أيام عقب انتهائه من مراحل العلاج من الإصابة التى لحقت به في الوتر الوحشى، والتى تسببت في غيابه عن مباريات فريقه خلال الفترة الماضية .

وتعرض أحمد ياسر للإصابة بقطع جزئى فى الوتر "الوحشى" فى إحدى تدريبات فريقه الأمر الذى دفع الجهاز الطبي للفريق في عرض حالته على الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلى والذى وضع له برنامج علاجى لمدة 10 أيام وتنفيذ البرنامج تحت إشراف طبيب العلاج الطبيعى بالقلعة الحمراء وطلب منه طبيب الأهلى وضع قدمه فى أحد الأجهزة الحديثة المتخصصة فى العلاج ثم خوض تدريبات مائية وتستمر لمدة 7 أيام .

ويسابق أحمد ياسر الزمن فى الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي من أجل اللحاق بمباراة الفريق أمام وادى دجلة التي سوف تقام عقب أنتهاء معسكر منتخب مصر في مارس الحالى لمواجهتي كينيا وجزر القمر، حيث يسعي ياسر لرفع الكفاءة البدنية ليكون جاهز للمشاركة في المباريات .

ويلتقى فريق البنك الأهلي الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.