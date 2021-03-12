شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يودع باتشيكو عقب الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الله جمعة، لاعب فريق الزمالك، رسالة إلى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأبيض عقب إعلان رحيلة عن الفريق منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلا: "شكرا لك على كل شىء وبالتوفيق".

وشاراك عبد الله جمعة فى مباراة فريقه أمام سيراميكا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى حقق الفريق الأبيض الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شىء ويعزز صدارته فى جدول ترتيب البطولة.

وأعلنت قناة نادي الزمالك على لسان محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، إقالة البرتغالي جايمي باتشيكوالمدير الفني للفريق الكروى الأول من منصبه، عقب تحقيق الفوز علي سيراميكا بهدفين دون رد في مسابقة الدورى.