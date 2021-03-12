شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن التعاقد مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلفا لباتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة نادي الزمالك، عبر لسان محمد أبو العلا لاعب فريق الزمالك السابق، التعاقد رسميا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودى ليتولى تدريب الفارس الأبيض خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تمت إقالته منذ قليل. ورحل باتشيكو عن قيادة فريق الزمالك بعد تحقيق الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 /0.





وحقق فريق الزمالك فوزا هاما امام سيراميكا في الجولة الخامسة عشر من الدورى والمقامة على استاد القاهرة، بهدفين نظيفين أحرزهما المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 5 وإمام عاشور في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك في الصدارة برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة بعد تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 15 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر.