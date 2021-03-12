شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف يكشف لتليفزيون الخليج 365 بديل مصطفى محمد وسر اهتزاز بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن مهاجم سموحة يعد أفضل مهاجم في مصر حاليا بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى جالاتا سراى التركى.

وأضاف مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن حسام حسن مهاجم نموذجى يتمركز بشكل جيد، وتحركاته في الملعب ذكية، ويهدف بشكل رائع، وتمنى وليد صلاح عبد اللطيف ضم مهاجم سموحة لصفوف الزمالك لأنه أفضل بديل قادر على تعويض رحيل مصطفى محمد فى قيادة الهجوم.

وطلب وليد صلاح عبد اللطيف من جمهور الأهلى الصبر على والتر بواليا المنضم حديثا لصفوف القلعة الحمراء لأن الضغوط تؤدى لإهدار اللاعب لفرص سهلة، موضحا أن بواليا مهاجم جيد وسيكون له شأن كبير في الأهلى، لكنه يحتاج وقتا فقط للانسجام مع الأهلى وضغوط جماهيره، وقال: "بواليا عنده خضة اللعب في الأهلى".

ودافع مهاجم الزمالك والفراعنة الأسبق عن مروان محسن مهاجم الأهلى، مؤكدا أنه هداف جيد وله تاريخ طويل لكن الفترة الماضية يعانى من ضغوط جماهيرية كبيرة تؤثر بالسلب على أدائه.

وأكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن فوز فريق الكرة بنادى الزمالك مساء الخميس على سيراميكا بهدفين في الجولة الخامسة عشر للدورى جاء مخالفا لتوقعات الكثيرين، بعد خسارة مباراة الترجى التونسى الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف بدورى أبطال أفريقيا، وكذلك الكلام الكثير عن رحيل باتشيكو المدير الفني وحضور الفرنسي كارتيرون.