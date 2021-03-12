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شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يظهر فى القاهرة قبل إعلان عودته للزمالك "صورة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودى السابق برفقة طارق حشيش المستشار المالي لنادى الزمالك ووكيل أعماله حازم فتوح ومدرب الأحمال البرتغالي في القاهرة صباح اليوم، عقب القدوم من السعودية مساء أمس للاتفاق على الأمور التعاقدية لخلافة البرتغالى باتشيكو لتدريب فريق الزمالك الفترة المقبلة.
وينشر ”الخليج 365” صورة للمدرب الفرنسي الذي سيتولي تدريب الزمالك في ولاية ثانية بعدما أعلنت قناة نادي الزمالك على لسان محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، إقالة البرتغالي جايمي باتشيكوالمدير الفني للفريق الكروى الأول من منصبه، عقب تحقيق الفوز علي سيراميكا بهدفين دون رد في مسابقة الدورى. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد وهو الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الساعات المقبلة.
وأعلن نادي التعاون السعودي انفصاله رسمياً عن باتريس كارتيرون بالتراضي بعد أشهر قليلة من توليه مهمة تدريب الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء البيان الذي نشره الحساب الرسمي لنادي التعاون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالتالي: "بناء على الاتفاق الذي تم بين التعاون والمدير الفني باتريس كارتيرون، فقد تم فسخ التعاقد بين الطرفين، وعليه قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدمه من عمل طوال الفترة الماضية متمينة له التوفيق في مسيرته المقبلة، وأن التأخر في إعلان فك الارتباط بناء على رغبة المدرب".
وقاد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للفوز على أبها، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين" للموسم الحالي 2020-2021.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى 35 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، في حين يتواجد أبها في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.