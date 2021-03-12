شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يظهر فى القاهرة قبل إعلان عودته للزمالك "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودى السابق برفقة طارق حشيش المستشار المالي لنادى الزمالك ووكيل أعماله حازم فتوح ومدرب الأحمال البرتغالي في القاهرة صباح اليوم، عقب القدوم من السعودية مساء أمس للاتفاق على الأمور التعاقدية لخلافة البرتغالى باتشيكو لتدريب فريق الزمالك الفترة المقبلة.

وينشر ”الخليج 365” صورة للمدرب الفرنسي الذي سيتولي تدريب الزمالك في ولاية ثانية بعدما أعلنت قناة نادي الزمالك على لسان محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، إقالة البرتغالي جايمي باتشيكوالمدير الفني للفريق الكروى الأول من منصبه، عقب تحقيق الفوز علي سيراميكا بهدفين دون رد في مسابقة الدورى. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد وهو الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الساعات المقبلة.

وأعلن نادي التعاون السعودي انفصاله رسمياً عن باتريس كارتيرون بالتراضي بعد أشهر قليلة من توليه مهمة تدريب الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.