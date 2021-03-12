بعد عودة كارتيرون.. عبد الحليم يستقيل من منصب مدير الكرة في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن عبد الحليم علي استقالته من منصب مدير الكرة في الزمالك بعد دقائق من تعيين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكانت إدارة الزمالك المؤقتة قد أعلنت إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو بعد دقائق من مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا التي حسمها الأبيض بثنائية نظيفة في الدوري.

وأشار عبد الحليم علي في بيان صحفي إلى أنه يحترم جماهير الزمالك ولذلك يتقدم بالاعتذار عن الاستمرار في منصب مدير الكرة ويوجه الشكر للجمهور.

ووجه عبد الحليم علي الشكر للاعبي الزمالك، معبراً عن ثقته في قدرتهم على إعادة الفريق لمنصات التتويج، مشيراً إلى أن باتشيكو "عمل بإخلاص، وقاد الزمالك لصدارة الدوري".

وتمنى عبد الحليم التوفيق للجهاز الفني الجديد في تحقيق طموحات الجماهير البيضاء في الفترة المقبلة.