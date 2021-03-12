رسمياً.. الزمالك يُعلن تعاقده مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي الزمالك رسمياً تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليقود الفريق خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وأصدر النادي الأبيض بياناً يُعلن خلاله تعيين كارتيرون مديراً فنياً للفريق، ليقود مران الفريق المُقبل بعد رحيل باتشيكو.

وعلل الزمالك في بيانه اختيار كارتيرون نظراً لمعرفته الجيدة بالفريق وفوزه ببطولتي السوبر المصري والإفريقي العام الماضي مع الفريق.

يُذكر أن كارتيرون كان قد رحل عن الزمالك في سبتمبر الماضي قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، عن طريق فسخ العقد بالشرط الجزائي.

وذكر مصدر لـ"الخليج 365" أن تعاقد الزمالك مع كارتيرون يستمر حتى انتهاء الموسم المُقبل، على أن يكون أسامة نبيه المساعد الأول في جهازه الفني.