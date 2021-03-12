بالفيديو.. النني يسجل ويقود أرسنال للاقتراب من ربع نهائي الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقدم أرسنال الإنجليزي بخطى ثابتة نحو بلوغ دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على مضيفه أولمبياكوس اليوناني اليوم الخميس في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف حمل توقيع نجمه النرويجي مارتن أوديجارد في الدقيقة 34.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز النجم المغربي المخضرم يوسف العربي هدف التعادل لأولمبياكوس في الدقيقة 58، لكن الفريق اليوناني لم يهنأ بتعادله كثيرا بعدما سجل البرازيلي جابرييل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 79.

وجاء (البديل) المصري محمد النني، ليعزز تقدم أرسنال، بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإنجليزي في الدقيقة 85.

ويكفي أرسنال الخسارة بفارق هدف في لقاء الإياب الذي يقام بالعاصمة البريطانية لندن الأسبوع القادم من أجل الصعود للدور القادم، في حين يتعين على أولمبياكوس الفوز بثلاثية نظيفة أو بفارق هدفين شريطة تسجيله أكثر من ثلاثة أهداف، من أجل مواصلة مسيرته في المسابقة.