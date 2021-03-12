اخبار الرياضه

ماذا قدّم باتشيكو خلال ولايته الثانية مع الزمالك؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، توجيه الشكر للمدير الفني البرتغالي لفريق القدم، جيمي باتشيكو.

الزمالك لم يُعلن، عبر البيان ذاته، من سيقود الفريق في الفترة المقبلة خلفاً لباتشيكو أو أسباباً لتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي.

وكان المدرب البرتغالى قد تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي، وتخللتها خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونصف نهائي كأس مصر، وكذلك خوض عدة مباريات في دوري 2020/ 2021.

نستعرض في السطور التالية كشف حساب باتشيكو خلال الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للزمالك:

وقاد باتشيكو الزمالك في 26 مباراة بثلاث بطولات هي كأس مصر، ، دوري أبطال أفريقيا؛ حيث لم يعرف الفريق تحت قيادة الهزيمة سوى 4 مرات بينما تعادل في 6 مواجهات وفاز في 16 مباراة.

الزمالك هُزم أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة باتشيكو كما هُزم أمام طلائع الجيش في دور نصف نهائي كأس مصر بثلاثية مقابل هدف قبل أن يُهزم أمام المحلة في الدوري بهدفين مقابل هدف ثم مؤخراً بثلاثية مقابل هدف أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا