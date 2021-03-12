ماذا قدّم باتشيكو خلال ولايته الثانية مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، توجيه الشكر للمدير الفني البرتغالي لفريق القدم، جيمي باتشيكو.

الزمالك لم يُعلن، عبر البيان ذاته، من سيقود الفريق في الفترة المقبلة خلفاً لباتشيكو أو أسباباً لتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي.

وكان المدرب البرتغالى قد تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي، وتخللتها خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونصف نهائي كأس مصر، وكذلك خوض عدة مباريات في دوري 2020/ 2021.

نستعرض في السطور التالية كشف حساب باتشيكو خلال الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للزمالك:

وقاد باتشيكو الزمالك في 26 مباراة بثلاث بطولات هي كأس مصر، الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا؛ حيث لم يعرف الفريق تحت قيادة الهزيمة سوى 4 مرات بينما تعادل في 6 مواجهات وفاز في 16 مباراة.

الزمالك هُزم أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة باتشيكو كما هُزم أمام طلائع الجيش في دور نصف نهائي كأس مصر بثلاثية مقابل هدف قبل أن يُهزم أمام المحلة في الدوري بهدفين مقابل هدف ثم مؤخراً بثلاثية مقابل هدف أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.