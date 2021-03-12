مصدر لـ"الخليج 365": إدارة الزمالك تجتمع مع كارتيرون لتوقيع العقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للاتفاق على بنود التعاقد بين الطرفين في الفترة المُقبلة.

وأشار مصدر لـ"الخليج 365" إلى أن الجلسة بدأت بعد إعلان رحيل باتشيكو رسمياً، وما زالت جارية انتظاراً لإعلان الاتفاق بشكل رسمي مع باتريس.

وأعلن الزمالك إقالة جايمي باتشيكو بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-0) في بطولة الدوري بدقائق، دون الإعلان عن خليفته.

وكان التعاون السعودي قد أعلن رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون قبل سويعات من بيان الزمالك رحيل مدربه البرتغالي باتشيكو.

ومن المقرر أن يُوقع باتريس كاتيرون عقود قيادته للفريق الأبيض خلال الجلسة إذا تم الاتفاق على الشروط والبنود النهائية بين الطرفين.

يُذكر أن كارتيرون كان قد رحل عن الزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، رافضاً طلب الإدارة البيضاء بإكمال البطولة، ليسدد الفرنسي الشرط الجزائي ويرحل رغماً عن الإدارة البيضاء.