رسمياً.. الزمالك يعلن رحيل باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ولجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق.

وتمنت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عبر بيان رسمي صادر عنها مساء اليوم الخميس، لباتشيكو كل النجاح، والتوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة المقبلة.

وكان المدرب البرتغالى قد تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي، وتخللتها خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونصف نهائي كأس مصر، وكذلك خوض عدة مباريات في دوري 2020/ 2021.

كان الزمالك قد فاز في وقت سابق من اليوم على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.