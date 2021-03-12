مدرب سيراميكا يعدد أسباب الهزيمة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن لاعبيه لم يلتزموا بالتعليمات التي كلفها بهم مع بداية المباراة أمام الزمالك.

وخسر كليوباترا أمام الزمالك بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ15 من مسابقة الدوري والتي أقيمت على ستاد القاهرة.

وقال شعبان في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، عقب المباراة، إن لاعبه محمود نبيل لاعب مركز 6، أخطأ في ترك مساحات ولم يلتزم بالتعليمات مما تسبب في هجمات خطيرة للزمالك على مرمى فريقه.

وأكمل: "خلقنا فرص كثيرة على مرمى الزمالك كان من الممكن أن تغير شكل المباراة، ولكن سوء التوفيق حال دون ذلك، وجنش تعامل بشكل جيد مع الكرات التي هددناه بها".

واختتم: "مازلنا نعاني، كان أمامنا فترة صغيرة قبل الموسم للاستعداد، وكل أسبوع يعاني الفريق من إصابات، وقبل مواجهة الزمالك كان هناك 7 لاعبين عائدين من الإصابة".