ميلان يُجبر مانشستر يونايتد على التعادل ويقترب من ربع النهائي

انتزع ميلان تعادلاً ثميناً من أرض مستضيفه مانشستر يونايتد (1-1) في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.



اقترب ميلان الإيطالي من التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعدما انتزع تعادلا ثمينا بطعم الفوز 1-1 من ملعب مستضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي "أولد ترافورد" اليوم الخميس في ذهاب ثمن النهائي.



عجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي تقاسمه الفريقان من حيث السيطرة، لينتهي دون أهداف.



وفي الشوط الثاني، بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل عبر لاعبه الإيفواري أماد ديالو في الدقيقة 50، لكن ميلان عادل الكفة عن طريق سيمون كيير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وأصبح يكفي ميلان التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه "سان سيرو" الأسبوع المقبل من أجل التأهل للدور القادم، فيما يتعين على الـ"يونايتد" الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1-1 لتفادي خطر الخروج المبكر من البطولة.