الامارات | 100 لاعباً يدشنون النسخة التاسعة لكأس الغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 لاعباً يدشنون النسخة التاسعة لكأس الغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن 100 لاعب ولاعبة من أندية الدولة، صباح اليوم، منافسات النسخة التاسعة من مسابقة كأس رئيس الدولة للغولف، على ملاعب نادي أبوظبي، وينظمها اتحاد اللعبة، برعاية من مجموعة «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، على أن تقام المنافسات ضمن فئة «الكروس» و«الصافي» المعتمدة في البطولات العربية والخليجية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news