الامارات | حتا يُحرج «المتصدر».. ومبخوت «المنقذ»

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يُحرج «المتصدر».. ومبخوت «المنقذ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عانى متصدر دوري الخليج العربي، الجزيرة، أمس للخروج بنقاط الفوز أمام مضيفه، متذيل الترتيب، فريق حتا في الجولة 20. ولعب الهداف علي مبخوت دور البطل في تأمين الفوز وتعزيز صدارة الجزيرة بالنقطة 44، بينما ظل حتا بنقاطه التسع.

وأحرج حتا الجزيرة كثيراً، وكاد يرغمه على التعادل، وواصل «الإعصار» الإمتاع بالمستوى لكن دون تحقيق النتيجة المرغوبة، خصوصاً أنه قدم مباراة كبيرة أمس. وأحرز هدف الجزيرة الوحيد علي مبخوت من ركلة جزاء احتسبت للفريق في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وتقاسم الفريقان السيطرة على المباراة، حيث لم يكن حتا بالصيد السهل، بل كاد يسجل هدف التعادل في أكثر من مناسبة، وكان له أكثر من انفراد مباشر أمام حارس مرمى الجزيرة علي خصيف.

دانت السيطرة بالكامل تقريباً للجزيرة في الشوط الأول، وكان الأكثر إمتاعاً بفضل تفاهم وتمريرات لاعبيه المتتالية التي وصلت إلى مبخوت في أكثر من مناسبة، ومنها تسديدة في القائم بالدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل الهدف من ركلة جزاء بعدها بدقائق.

في المقابل كاد لاعب حتا، البرازيلي راميرز، يسجل هدف التعادل في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول بعد أن خطف كرة داخل منطقة الجزاء، وانفرد بالمرمى، لكنه سددها ضعيفة في يد الحارس علي خصيف لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف دون مقابل. أظهر حتا وجهاً مغايراً في الشوط الثاني، وكان الأكثر خطورة بفضل تغييرات مدرب الفريق، الصربي فلاديمير، الذي زاد من ضغطه الهجومي على فريق الجزيرة. وأضاع الحسين صالح انفراداً صريحاً بحارس الجزيرة، لكنه تباطأ في تسديد الكرة ليخرجها دفاع الجزيرة بعيداً، كما سدد لاعب حتا عبدالله كاظم كرة خطرة مرت أعلى القائم ليحافظ بعد ذلك «فخر أبوظبي» على تقدمه ويعزز الصدارة قبل ست جولات من نهاية المسابقة.

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