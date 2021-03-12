الامارات | إيغور يعيد «البسمة» إلى «الملك» بخماسية في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور يعيد «البسمة» إلى «الملك» بخماسية في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 مارس 2021

منصور السندي Àالشارقة

عاد الشارقة، أمس، إلى سكة الانتصارات من الباب الواسع، بعد خماسية لهدف في شباك ضيفه خورفكان، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي، كان للبرازيلي إيغور نصيب الأسد فيها بـ«سوبر هاتريك».

وجدّد الشارقة بهذا الفوز أمله بقوة في المنافسة على اللقب، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، بفارق أربع نقاط عن الجزيرة المتصدر بـ44 نقطة، وكان إيغور العلامة المميزة في المباراة، مستعيداً خطورته وتوهجه.

أنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف نظيفة، حيث مثّل هذا الفوز دفعة قوية للشارقة لتصحيح مساره من جديد، وتقدم بهدف مبكر سجله إيغور بعد ست دقائق فقط من بداية المباراة من ضربة ثابتة، ثم أضاف اللاعب الهدف الثاني «17» بمجهود فردي رائع.

وسجّل لاعب خورفكان، وليد بدرالدين، الهدف الثالث للشارقة بالخطأ في مرماه «35».

وعاد إيغور ليعزز النتيجة بالهدف الشخصي الثالث، والرابع للشارقة من ركلة جزاء «43».

وختم إيغور الخماسية في الدقيقة «83» بتسديدة رائعة، بينما قلص لاعب خورفكان البرازيلي رامون لوبيز الفارق بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه «71».

وغيّر الشارقة، بهذا الأداء المميز الذي قدمه، الصورة الباهتة التي ظهر بها في الفترة الأخيرة، مستغلاً الأخطاء التي وقع فيها لاعبو خورفكان.

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