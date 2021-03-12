الامارات | ركلة جزاء تحرم الفجيرة الفوز وتهدي نقطة للوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء تحرم الفجيرة الفوز وتهدي نقطة للوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرمت ركلة جزاء في الدقيقة 93 فريق الفجيرة الفوز على ضيفه الوصل، أمس، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد الفجيرة 11 نقطة في المركز 13، مقابل 30 نقطة للوصل في المركز السابع.

وبدأ الوصل بقوة، وكاد يتقدم عن طريق علي صالح، الذي تمكن من مراوغة مدافع الفجيرة حمدان ناصر والانفراد، إلا أنه سدد إلى الخارج في الدقيقة 24، كما تصدى حارس الفجيرة، عبدالله إسماعيل، لكرة هدف محقق بعد تسديدة قوية من البرازيلي ليما في الدقيقة 28.

ومن هجمة عكسية سجّل الفجيرة هدفه عن طريق التونسي، محمد فراس بالعربي، بعد أن تسلّم كرة داخل منطقة الجزاء، راوغ من خلالها أحد المدافعين، في الدقيقة 39، ومع انطلاقة الشوط الثاني هاجم الوصل بقوة، وفي أولى تلك الهجمات سدد ليما كرة عرضية مرت بجانب القائم. وتبادل الفريقان هجمات عدة، انتهت عند حارسَي المرمى، خصوصاً تسديدة مينديز التي أبعدها حارس الفجيرة «60»، وأكمل الوصل المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد البرازيلي نيريس منذ الدقيقة 69، بعد إعثار المنفرد علي عيد، ومن الحالة نفسها سدد محمد فراس كرته إلى القائم من ضربة حرة مباشرة «71»، ومن ضربة جزاء عَادَل الوصل النتيجة، بعد أن لمست الكرة يد مدافع الفجيرة، حمدان ناصر، ليسجلها ليما في الدقيقة 93، تلاها طرد لاعب الفجيرة علي عيد.

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