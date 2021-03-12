الامارات | «الأولمبية الدولية» تشتري اللقاح الصيني للرياضيين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية الدولية» تشتري اللقاح الصيني للرياضيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة الأولمبية الدولية، في بيان صحافي، أمس، عن أنها ستقوم بشراء لقاحات من الصين للرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو، الصيف المقبل، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي، بحسب ما أعلن رئيسها المعاد انتخابه، الألماني توماس باخ. وقدمت اللجنة الأولمبية الصينية «عرضاً لإتاحة جرعات لقاح إضافية للمشاركين في طوكيو 2020 وبكين 2022»، بحسب باخ الذي أضاف: «ستدفع اللجنة الأولمبية الدولية مقابل الجرعات الإضافية من اللقاح للألعاب الأولمبية والبارالمبية».

يذكر أن الألعاب الأولمبية تنطلق نهاية يوليو المقبل.

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