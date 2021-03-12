الامارات | الفارسي يظفر بكأس الوصل للإسطبلات الخاصة للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفارسي يظفر بكأس الوصل للإسطبلات الخاصة للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس منصور الفارسي بلقب كأس الوصل للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم،بمشاركة 58 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية بالدولة.

وحقق الفارسي اللقب على صهوة الجواد «صامد»، المملوك لإسطبلات إس إس 2، رغم حلوله في المركز الـ19 بالمرحلة الأولى من السباق، ولكنه تقدم إلى المركز التاسع في المرحلة الثانية، ثم صعد إلى المركز الرابع في المرحلة الثالثة، قبل أن يصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة الأوروغويانية لوبا فاريلا، على صهوة الجواد «إس إم فا جوانيتا»، المملوك لإسطبلات الكمدة، وحل في المرتبة الثالثة الفارس سعيد المهيري، على صهوة الجواد «آر بي انفرتو»، المملوك لإسطبلات إس إس 2.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدر الفارس سعيد السبوسي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بعدما حل في المرتبة الأولى على صهوة الجواد «كورتيارد إيبونا»، المملوك لإسطبلات العزم، مسجلاً زمناً قدره 1:25:14 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الأوروغويانية لوبا فاريلا، على صهوة الجواد «إس إم فا جوانيتا»، المملوك لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 1:25:33 ساعة، تبعها في المركز الثالث الفارس محمد الكتبي، على صهوة الجواد «برونو دي تشيا»، المملوك لإسطبلات ماس، بزمن بلغ 1:25:38 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات في المنافسة على مراكز الصدرة، بعدما تقدم الفارس محمد الكتبي من المركز الثالث إلى الأول بزمن بلغ قدره 1:17:31 ساعة، وصعد الفارس محمد الشبلي من المركز الرابع إلى الوصافة على صهوة الجواد «إتش إم هيرو»، المملوك لإسطبلات بن حم، مسجلاً زمناً قدره 1:17:37 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم الكتبي، متقدماً من المركز السابع، على صهوة الجواد «أبسولوت دو فونبيرول»، المملوك لإسطبلات إس إم، مسجلاً زمناً قدره 1:17:22 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، إذ تقدم الفارس سعيد المهيري من المركز الخامس إلى الأول، على صهوة الجواد «آر بي انفرنو» المملوك لإسطبلات إس إس 2، مسجلاً زمناً قدره 1:01:10 ساعة، بينما حافظ الفارس محمد الشبلي على المركز الثاني بزمن قدره 1:03:39 ساعة، وقفزت الفارسة الأوروغويانية لوبا فاريلا من المركز العاشر إلى الثالث، مسجلة زمناً قدره 1:01:57 ساعة.

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فارساً وفارسة شاركوا في السباق من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

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