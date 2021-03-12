الامارات | 3 مواجهات في دوري اليد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات في دوري اليد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام ثلاث مباريات في الجولة 16 من دوري أقوياء اليد عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، تشهد منافسة محتدمة على وصافة الترتيب العام، حين يحل النصر، صاحب المركز الثاني 34 نقطة، ضيفاً على بني ياس عاشر الترتيب برصيد 17 نقطة، ويشد العين، ثالث الترتيب برصيد 33 نقطة، رحاله لمواجهة الوصل السادس برصيد 28 نقطة، ويسدل الستار بلقاء شباب الأهلي رابع الترتيب برصيد 32 نقطة أمام ضيفه دبا الحصن، ثامن الترتيب برصيد 20 نقطة.

وتستكمل الجولة غداً، بلقاء الشارقة المتصدر برصيد 39 نقطة أمام ضيفه الجزيرة سابع الترتيب برصيد 24 نقطة، على أن يستضيف الوحدة متذيل الترتيب برصيد 16 نقطة جاره الظفرة تاسع الترتيب برصيد 17 نقطة.

ويتطلع النصر إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في مرحلة الإياب، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، خصوصاً أن الفوز على بني ياس سيضمن للعميد الحفاظ على مركزه الثاني، والارتقاء إلى النقطة 37، وتقليص الفارق عن الشارقة المتصدر، فيما يبحث «السماوي» عن انتصار يسمح له بخلط أوراق الترتيب العام، والتخلي عن مركزه العاشر بانتزاع النقطة 20.

بدوره، يطلب العين تكرار فوزه ذهاباً على الوصل «34-26»، الكفيل بمنحه النقطة 36، وانتظار هدية من بني ياس بالفوز على النصر الذي سيفتح الباب أمام «الزعيم» لاقتناص المركز الثاني، فيما يسعى «الامبراطور» لاستثمار عامل الأرض، وخطف نقاط المباراة التي تكفل له ضمان مركزه السادس، والارتقاء إلى النقطة 31.

وعلى صالة مكتوم بن محمد، يبحث شباب الأهلي عن تحقيق انتصارٍ يضمن له بلوغ النقطة 35، شريطة تعثر النصر أو العين، فيما يدخل دبا الحصن مباراته بشعار رد اعتبار خسارته ذهاباً بفارق هدف «25-26».

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