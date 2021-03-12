الامارات | 500 لاعب في بطولة أبوظبي الدولية للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 لاعب في بطولة أبوظبي الدولية للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة أبوظبي الدولية للجوجيتسو، وهي أحدث بطولات الاتحاد التي ينظمها في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وبمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة من 30 دولة من مختلف قارات العالم. وقال أمين عام اتحاد الإمارات للجوجيتسو، فهد علي، إن «البطولة تأتي لتلبي طموحات اللاعبين للعودة إلى البساط، وخوض منافسات تجمعهم مع نخبة رياضيي العالم الذين يتنافسون في أبوظبي على مدى يومين، كما يسهم التوقيت المثالي لها في مساعدة اللاعبين على تكثيف الاستعدادات لخوض نزالات بطولة أبوظبي الدولية للجوجيتسو، التي تقام في الفترة من السادس إلى التاسع من أبريل 2021».

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