شكرا لقرائتكم خبر عن النني يسجل في فوز أرسنال على أوليمبياكوس 3-1 بمشاركة كوكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري محمد النني هدفًا في فوز فريقه ارسنال على نظيره أوليمبياكوس بثلاثية مقابل هدف في ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي موسم 2020-2021.

وتقدم مارتن أوديجارد لأرسنال في الدقيقة 34 قبل أن يتعادل يوسف العربي لأوليمبياكوس في الدقيقة 58، قبل أن يضيف جابرييل ماجاليس ومحمد النني هدفين آخرين للجانرز في الدقيقتين 79 و85.

وجاء هدف النني من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء حاول حارس أرسنال بيرند لينو إيقافها إلا أنها ارتطمت بالقائم وسكنت شباكه.

وشارك أحمد حسن كوكا مع أوليمبياكوس في المباراة كبديل ليوسف العربي في الدقيقة 77، فيما شارك النني مع أرسنال كبديل في الدقيقة 82.