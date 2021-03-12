شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيله.. كشف حساب باتشيكو مع الزمالك في الولاية الثانية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك رسمياً إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عقب 6 أشهر قاد خلالها الفريق، وبالتحديد منذ السابع والعشرين من سبتمبر من العام الماضي.

وكان باتشيكو قد خاض ولاية أولى مع الزمالك في موسم 2014-2015.

نستعرض من خلال السطور التالية كشف حساب باتشيكو مع الزمالك بالأرقام خلال ولايته الثانية

باتشيكو خاض 27 مباراة رسمية مع الزمالك في الولاية الثانية بواقع 6 مباريات بدوري أبطال أفريقيا و3 بكأس مصر، و18 مباراة بالدوري الممتاز.

ونجح باتشيكو في قيادة الزمالك للفوز في 17 مباراة، وخسر 4 وتعادل في 6.

وقاد باتشيكو الزمالك لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية وخسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، كما ودع في ولايته نصف نهائي كأس مصر بينما نجح في حصد الفريق المركز الثاني بالدوري في الموسم الماضي.

الفوز الأكبر للزمالك في الولاية الثانية لباتشيكو تحقق على حساب مصر المقاصة برباعية نظيفة في الدوري هذا الموسم، بينما الهزيمة الأثل خلال مواجهتي طلائع الجيش بكأس مصر والترجي بدوري أبطال أفريقيا بنتجة واحدة هي 3/1.

5 مباريات لم يتمكن خلالها الزمالك من التسجيل في ولاية باتشيكو، والغريب أنها انتهت بالتعادل السلبي في الوقت الذي سجل فيه الفريق خلال هزائمه.

فريق عجز باتشيكو عن الفوز عليه خلال 3 مباريات في ولايتيه الأولى والثانية مع الزمالك، وهنو فريق وادي دجلة بثلاثة تعادلات سلبية.

مباراة قمة وحيدة قادها باتشيكو مع الزمالك، وذلك في نهائي القرن على لقب دوري الأبطال، وخسرها لمصلحة الأهلي.