شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يسجل هدفًا رائعًا لـ ارسنال ضد أوليمبياكوس في الدوري الأوروبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري محمد النني هدفًا رائعًا لفريقه ارسنال الإنجليزي في شباك نادي أوليمبياكوس اليوناني خلال المباراة التي تجمع بينهما في ذهاب دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ النني المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل بديلًا في الشوط الثاني، واستطاع في الدقائق الأخيرة من اللقاء إضافة الهدف الثالث لفريق ارسنال ليتقدم 3-1 على منافسه الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حسن كوكا.

وجاء هدف النني من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء حاول حارس المرمى بيرند لينو التصدي لها إلى أنها ارتطمت بيده والقائم وسكنت الشباك.

شاهد هدف محمد النني مع ارسنال في شباك أوليمبياكوس