شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقود مران الزمالك غدًا استعدادًا لموقعة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويواجه الزمالك فريق الترجي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري. ووصل الزمالك بفوزه اليوم إلى النقطة رقم ٣٣ في صدارة جدول ترتيب الدوري.